Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Южных Курилах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано утром во вторник в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 57 км юго-восточнее города Южно-Курильск (о. Кунашир) и в 27 км западнее села Малокурильское (о. Шикотан) на глубине 48 км.

Жители этих населенных пунктов ощутили землетрясение силой до 4 баллов.

Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.