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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:59 по Москве в понедельник землетрясения имел координаты -6.70 градуса южной широты и 131.92 градуса восточной долготы и находился в 57 км севернее острова Ямдена (архипелаг Танимбар).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индонезия

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