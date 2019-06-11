Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после взрыва газа в пятиэтажке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в многоэтажном доме, произошедшим в понедельник вечером, сообщает пресс-служба городской администрации.

Режим ЧС позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов.

В ближайшее время на месте взрыва начнет работать специальная комиссия. Эксперты обследуют конструкции поврежденного подъезда, чтобы определить меры по восстановлению и укреплению жилого дома. Будет восстановлен контур здания, установлены новые окна и двери. Дальнейшие решения примут по результатам строительной экспертизы.

Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть в самом подъезде, поэтому заселение жителей обратно в свои квартиры пока отложено. Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда.

Бытовой газ взорвался на четвертом этаже в пятиэтажке в Нижнем Тагиле в понедельник вечером. После взрыва начался пожар. Пострадали три человека: мужчина и две женщины. Мужчина во вторник скончался.

Основная версия причин ЧП - ненадлежащая эксплуатация газового оборудования. Проводится доследственная проверка.