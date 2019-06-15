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Сын Алибасова заявил о планах отправить его в Казахстан для реабилитации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Музыканта и продюсера Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан, сообщил в субботу "Интерфаксу" его PR-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего.

"На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение", - процитировал Горжанкин сына Алибасова.

"Как только произошла трагедия, мы неоднократно получали слова поддержки и конкретные предложения о помощи как со стороны самых простых казахов, так и со стороны высокопоставленных представителей власти Казахстана. Отец и Казахстан понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение", - отметил Алибасов-младший.

Сейчас Алибасов проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. В понедельник врачи обещают сообщить подробную информацию о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату.

Алибасов-младший ранее сообщил "Интерфаксу", что музыкант находится под пристальным вниманием врачей из-за возможности вскрытия рубца на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу. 11 июня Алибасов-старший был выведен из медикаментозного сна.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР.

4 июня он был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", выпив ее по ошибке вместо воды. Артист был госпитализирован в токсикореанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Бари Алибасов Казахстан

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