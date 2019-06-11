Первый канал обещал усовершенствовать систему голосования в шоу "Голос"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первый канал учтет анализ Group-IB по конкурсу "Голос.Дети" для совершенствования механизма голосования в шоу.

"Мы признательны Group-IB за неоценимую помощь в установлении истины в ситуации вокруг финала шестого сезона проекта "Голос.Дети". Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала, поступившем в "Интерфакс".

Первый канал констатировал, что данные окончательного отчета уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений".

За кого были накрутки

11 июня компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз опубликовала финальный отчет расследования голосования на проекте "Голос.Дети", она сообщила, что выявила более 41 тыс. голосов ботов, отданных за участника 07 (под этим номером выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова - ИФ) в финале голосования на конкурсе. Большая часть сообщений поступила из Башкортостана.

В целом, по оценке экспертов, в накрутке было задействовано 9 484 номера, с которых поступали звонки за участника 07.

"В результате среднее количество всех голосов, отданных с одного телефона за участника 07, приближается к 8, при среднем значении по остальным участникам около 1,5. С 2015 года за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, в среднем, данный показатель составлял 1,33", - рассказали в компании.

Скандальный финал

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос. Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

После первых итого расследования Group-IB Первый канал аннулировал итоги финала. Телеканал 24 мая показал спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу.