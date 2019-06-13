Видеохостинги оштрафуют до 1 млн руб. за повторное распространение незарегистрированных СМИ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов-единороссов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект вводящий штраф до 1 млн рублей на аудио-визуальные сервисы (типа YouTube) за повторное распространение в РФ телеканалов, не зарегистрированных в качестве СМИ, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

КоАП предлагается дополнить штрафом за повторное "распространение владельцем аудиовизуального сервиса телеканала, телепрограммы, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, либо распространение телеканала, телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, после принятия решения о прекращении или приостановлении вещания телеканала или телепрограммы в установленном порядке".

Штраф предлагается установить на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч рублей до одного миллиона рублей.

В настоящее время штраф установлен на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Повышенный штраф за повторное правонарушение не предусмотрен.