Сотрудников издания "Такие дела" оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова у суда

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Двое сотрудников онлайн-издания "Такие дела" оштрафованы судом на 10 тысяч рублей каждый за пикеты на входе в Никулинский суд Москвы перед избранием меры пресечения корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову, которого впоследствии признали непричастным к попытке сбыта наркотиков.

"Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора "Таких дел" Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов Сергея Карпова", - говорится в сообщении на сайте "Таких дел" в пятницу.

"Суд признал Лотареву и Карпова виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Они оштрафованы на 10 тысяч рублей", - добавили в издании.

Как сообщалось, трое сотрудников "Таких дел" были задержаны утром 8 июня на входе в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку Голунова.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что невиновен и связал уголовное преследование со своими расследованиями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты в связи с непричастностью к преступлению.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Несмотря на освобождение Голунова, в среду 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.