Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.

"Нет, его еще не перевели. Мы ждем результатов контрольных анализов и тогда будем решать вопрос о переводе", - сказал он.

Алибасов-младший отметил, что, возможно, артист останется в реанимации.

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста перевели из токсикореанимации в обычную палату.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", выпив ее по ошибке вместо воды. Сейчас артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские годы Алибасов - основатель и лидер группы "Интеграл", игравшей в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока.

В конце 1980-х годов Алибасов создает коммерчески успешный музыкальный проект - "На-на", существующий до сих пор.