Поиск

Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.

"Нет, его еще не перевели. Мы ждем результатов контрольных анализов и тогда будем решать вопрос о переводе", - сказал он.

Алибасов-младший отметил, что, возможно, артист останется в реанимации.

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста перевели из токсикореанимации в обычную палату.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", выпив ее по ошибке вместо воды. Сейчас артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские годы Алибасов - основатель и лидер группы "Интеграл", игравшей в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока.

В конце 1980-х годов Алибасов создает коммерчески успешный музыкальный проект - "На-на", существующий до сих пор.

Бари Алибасов

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Глава Дагестана госпитализирован в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');