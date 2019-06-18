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15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке

15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Первомайский суд Пензы во вторник арестовал 15 жителей села Чемодановка Пензенской области, подозреваемых в участии в массовой драке, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил 15 цыган под стражу", - сказал собеседник агентства. Позднее во вторник суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще 13 жителей Чемодановки, тоже цыган.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, - скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Были задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживал 7 521 человек, при этом по национальному составу: 4 441 русский, 650 цыган и представителей иных этнических групп - мордвы (1 965 человек), чувашей (60 человек), татар (50 человек) и других.

Как стало известно 17 июня, все цыганские семьи, около 650 человек, после массовой драки покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив там в общей сложности 90 пустых домов.

Чемодановка Пензенская область

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