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Началась 17-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин открывает семнадцатую ежегодную "прямую линию" со страной.

Общение главы государства с народом проходит в Гостином дворе. Трансляция ведется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", а также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". За беседой Путина с россиянами также можно следить по онлайн-трансляции "Интерфакса".

Вопросы принимаются вплоть до завершения передачи.

Первая "Прямая линия с Владимиром Путиным" вышла в эфир в 2001 году, тогда президенту поступило около 400 вопросов. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.

Владимир Путин

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