В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

С таким предложением во время "Прямой линии" накануне выступил Владимир Путин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям главного управления собственной безопасности и организационно-штатного управления МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности спецподразделений.

"Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков", - сказала она, добавив, что их численность, функционал и иные организационные вопросы еще не определены.

Волк отметила, что данное поручение было сделано по итогам "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тогда глава государства заявил, что не считает нужным смягчать наказание за преступления, связанные с наркотиками. Вместо этого он предложил усилить контроль за деятельностью органов по борьбе с наркопреступностью и создать для этого отдельное направление в системе собственной безопасности МВД.

При этом Путин признал, что в России выносят очень много обвинительных приговоров за нарушения в сфере оборота наркотиков.