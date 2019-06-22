Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал недавние события в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, и в ночь на пятницу, 21 июня, произошли беспорядки перед зданием парламента.

"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти один млн грузин. Наши народы связаны вековыми узами узами дружбы и единства", - написал Кадыров.

После массовых акций президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. По ее утверждению, те, кто поощряют происходящее в Грузии, поддерживают "российскую политику".

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", - подчеркнул Кадыров.

Он также заявил, что в последние годы в Тбилиси появились "вскормленные и взращенные в США и на Западе политики", которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов. Кадыров подчеркнул, что Чечня делает все для установления дружеских отношений между РФ и Грузией.

Сообщалось, что поводом к массовым акциям стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Митинги начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания МАПсидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В грузинских СМИ появилась информация о том, что Гаврилов якобы воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

В ходе протестов в Тбилиси митингующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

"И ещё, в 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной млрд $. А чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи...", - заключил Кадыров, прокомментировав таким образом введенный Владимиром Путиным запрет на авиаперевозки россиян в Грузию.