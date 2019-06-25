Что произошло за день: вторник, 25 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская делегация не будет участвовать в выборах генсека ПАСЕ без подтверждения полномочий. Глава делегации Петр Толстой сообщил, что парламентарии придут в среду на вторую часть пленарного заседания, на которой будет решаться вопрос о полномочиях. Если ограничений в отношении россиян не введут, они примут участие в голосовании, которое продлится в течение дня. Ранее полномочия оспорили делегаты Украины, Великобритании, Грузии и других стран. Украина отозвала постпреда страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

- В Москве задержан предполагаемый отравитель прохожих. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Накануне The Village сообщал о 24 случаях, когда в районе Чистых прудов и Хохловской площади мужчина угощал малознакомых людей напитками и грабил их, когда они оказывались в беспомощном состоянии. В полиции заявили, что на данный момент известно о трех случаях ограблений с использованием отравляющих веществ.

- Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. В Штатах он обвиняется в попытке за взятку получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии. Окончательное решение об экстрадиции остается за министром юстиции Австрии.

- Пособия на детей с полутора до трех лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что выплата предназначена для малообеспеченных семей. Кроме того, специальные пособия будут назначены для семей, проживающих на Дальнем Востоке. С 1 июля почти в два раза будут повышены компенсации трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

- "Газпром" ликвидирует историческую магистраль, строительство которой положило начало газовой отрасли СССР. Ныне выведенная из эксплуатации, магистраль Саратов - Москва была построена в 1945-1946 году. Вместе с ней будет ликвидирован газопровод Ставрополь - Москва, сооруженный 63 года назад.