Роскомнадзор заверил, что система для устойчивости Рунета не предназначена для слежки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Ромкомнадзора Александр Жаров заявил, что система, которая будет построена в рамках реализации закона об устойчивом Рунете, не нацелена на слежение, а инфраструктура сетей связи общего пользования должна стать прозрачной для всех операторов.

"Мы должны знать инфраструктуру сети связи общего пользования - это необходимо в постоянной жизни, чтобы видеть, где трафика много, где трафика мало, сообщать операторам связи, куда его перенаправлять. Ведь каждый оператор связи знает все только про себя. А так все будут знать про всех - ситуация будет прозрачной", - заявил Жаров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Мы эту систему готовим вместе с операторами связи, и у нас нет цели слежения, у нас есть цель в данном случае помощи и защиты в случае атаки", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, также важным является "описание и создание резервной копии доменных имён в зоне ru, рф, su". "Потому что, ежели наши сервера по злой воле чьей-то или в результате недоброжелательных действий будут отключены, - ну, мы, по крайней мере, сохранимся и будем продолжать функционировать", - пояснил Жаров.

Он подчеркнул, что "мы находимся в ситуации, когда информационное общество, кроме благ, оказывается, несет в себе и огромные риски".

"Все существующие элементы инфраструктуры сети связи: оптоволокно, маршрутизаторы, передатчики, все, что угодно - это отдельный элемент со своими операционными системами, и как они себя поведут в той или иной ситуации, когда к ним с помощью вирусной или DDoS-атаки будет введена какая-то команда, - мы не знаем",- сказал он.

Закон об устойчивом Рунете

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Закон позволяет создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета. Законопроект был принят Госдумой 16 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.