Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия" - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Председатель комитета Госдумы напомнил, что без РФ "были выбраны порядка 70 % судей ЕСПЧ, Верховный комиссар по правам человека". "С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ", - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что "это станет предметом обменов мнениями на высшем уровне, когда госпожа Генеральный секретарь, мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию".

Накануне радиостанция Deutsche Welle сообщила со ссылкой на главу пресс-службы СЕ Даниэля Хёльтгена, что Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, выплатив 33 млн евро за 2019 год. Хёльтген выразил уверенность, что российская сторона погасит задолженность за 2017 и 2018 годы: 55 млн евро плюс пени за просрочку платежей.

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, после чего Россия согласилась возобновить выплату взносов.