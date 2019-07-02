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Власти Заполярья предложили Северному флоту помощь в связи с гибелью подводников

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области предложили Северному флоту помощь в связи с гибелью 14 моряков-подводников.

"Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты", - написал в своем фейсбуке врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны", - добавил глава региона.

Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар, в результате которого четырнадцать моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.

В связи с трагедией Владимир Путин отправил в Североморск министра обороны Сергея Шойгу.

Североморск Мурманская область

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