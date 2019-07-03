Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Офицер вывел гражданского из аварийного отсека и задраил люк, чтобы огонь не распространялся дальше. Затем он продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.

Моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат, сказано в заявлении Минобороны.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Соловьев был одним из 14 моряков, погибших при пожаре у Североморска. Как стало известно сегодня, четырем членам экипажа удалось выжить.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее в среду сообщил, что первым с аварийного аппарата эвакуировали гражданского специалиста.