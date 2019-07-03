Поиск

Минобороны назвало имя подводника, спасшего гражданского из пожара в Баренцевом море

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Офицер вывел гражданского из аварийного отсека и задраил люк, чтобы огонь не распространялся дальше. Затем он продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.

Моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат, сказано в заявлении Минобороны.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Соловьев был одним из 14 моряков, погибших при пожаре у Североморска. Как стало известно сегодня, четырем членам экипажа удалось выжить.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее в среду сообщил, что первым с аварийного аппарата эвакуировали гражданского специалиста.

Североморск

Новости по теме

Новости

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Путин не будет приглашать папу римского в Россию

Заниматься организацией паломнических туров в РФ теперь сможет только церковь

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

Путин уволил главу МВД Чувашии и еще несколько генералов

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

В Иркутской области осталось найти 15 пропавших без вести

В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел

Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');