Двое пострадали при взрыве баллона с фреоном в ресторане в Ростове-на-Дону

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы в результате взрыва баллона с фреоном на крыше ресторана в центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что баллон с фреоном взорвался на крыше здания по адресу проспект Буденновский 23а в 23:28 по Москве. Пострадали двое рабочих, чинивших систему кондиционирования ресторана. Конструкции здания не пострадали, частично пострадал подвесной потолок.

В помещении находились пятеро работников, они не пострадали.