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В Иркутской области обнаружены 37 новых лесных пожаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новые лесные пожары общей площадью около 17,5 тысяч гектаров зарегистрированы на территории Иркутской области в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Десять пожаров зафиксированы в Чунском районе, девять - в Киренском районе, шесть - в Нижнеилимском. Еще пять очагов возгорания обнаружены в Жигаловском районе, по два - в Усть-Кутском и Качугском. В Братском, Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах зарегистрированы по одному лесному пожару.

Локализованы 12 очагов на площади 1 205 гектаров. С начала дня ликвидированы два возгорания общей площадью 110 гектаров в Усть-Илимском районе.

В зоне контроля на утро 7 июля находится 66 возгораний. Их общая площадь составляет 49 776 гектаров. В тушении задействованы 284 парашютиста-десантника, 277 специалистов лесной охраны, 210 единиц техники.

Ранее в зоне затопления оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы Иркутской области. В зоне ЧС погибли 22 человека, без вести пропали 11 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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