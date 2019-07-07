В Иркутской области обнаружены 37 новых лесных пожаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новые лесные пожары общей площадью около 17,5 тысяч гектаров зарегистрированы на территории Иркутской области в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Десять пожаров зафиксированы в Чунском районе, девять - в Киренском районе, шесть - в Нижнеилимском. Еще пять очагов возгорания обнаружены в Жигаловском районе, по два - в Усть-Кутском и Качугском. В Братском, Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах зарегистрированы по одному лесному пожару.

Локализованы 12 очагов на площади 1 205 гектаров. С начала дня ликвидированы два возгорания общей площадью 110 гектаров в Усть-Илимском районе.

В зоне контроля на утро 7 июля находится 66 возгораний. Их общая площадь составляет 49 776 гектаров. В тушении задействованы 284 парашютиста-десантника, 277 специалистов лесной охраны, 210 единиц техники.

Ранее в зоне затопления оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы Иркутской области. В зоне ЧС погибли 22 человека, без вести пропали 11 человек.