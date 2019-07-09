В Кремле выразили сожаление из-за срыва телемоста с Украиной

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся.

"Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся, мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что, "по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому".

По мнению Пескова, все периоды новейшей истории России и Украины могли бы обсуждаться в ходе этого телемоста.

Отвечая на вопрос, было ли желание провести такое мероприятие преждевременным, Песков сказал, что общение людей не может быть преждевременным. "Это самое правильное общение, в котором вообще рождается истина", - сказал он.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских журналистов и политиков. В понедельник NewsOne заявил об отмене телемоста из-за угроз физической расправы в адрес канала и коллектива. На Украине в отношении сотрудников канала завели дело о попытке госизмены.