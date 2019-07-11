Пожар на ТЭЦ в Мытищах не привел к отключению электричества

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах не вызвал отключений электричества, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Минэнерго Московской области.

"С целью недопущения обесточивания объектов и потребителей в компании "Россети Московский регион" введен Особый режим работы и организован сбор штаба", - сообщил собеседник агентства.

В случае необходимости всех потребителей переведут на резервную схему электроснабжения. В Московской области готовы к выезду передвижные электростанции.

По сведениям источников, на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом площадью около 200 кв. м.. Предварительно сообщается о восьми пострадавших.