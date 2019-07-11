Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали девять человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По данным на 13:00, за помощью к медикам обратилось девять пострадавших в результате пожара на участке газопровода, примыкающего к ТЭЦ-27 в Мытищах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"У пострадавших ожоги первой и второй степени, всем оказана первая необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" не располагает информацией о состоянии пострадавших.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Мытищах загорелся участок газопровода, прилегающий к Северной ТЭЦ, таким образом, охваченная огнем площадь выросла почти до 1 тыс. кв. метров.

До этого МЧС сообщило о почти полной ликвидации открытого горения на ТЭЦ, 50-метровый огненный факел удалось сбить.