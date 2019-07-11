Огненный факел над ТЭЦ в Мытищах удалось сбить

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - 50-метровый факел, поднявшийся на горящей ТЭЦ-27 в Мытищах, удалось ликвидировать, сообщают в четверг в МЧС.

Несмотря на то, что открытое горение практически полностью ликвидировано, в небо по-прежнему поднимаются клубы черного и серого дыма. Высота столба составляет несколько десятков метров.

Сообщается, что на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом на площади около 200 кв.м.. Есть сведения о пострадавших, их может быть от пяти до восьми человек.

Из-за пожара в Мытищах перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области.