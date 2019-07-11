В Мытищах загорелся прилегающий к ТЭЦ участок газопровода

Площадь пожара увеличилась почти до тысячи квадратных метров

Пожар на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ "Северная" в городе Мытищи Фото: Владислав Крылов/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Мытищах загорелся участок газопровода, прилегающий к Северной ТЭЦ, сообщили "Интерфаксу" четверг в Минэнерго; там утверждают, что самой теплоэлектроцентрали ничего не угрожает.

"Ситуация с точки зрения ТЭЦ некритична. Было повреждение и возгорание газопровода рядом с границей ТЭЦ - даже не на территории ТЭЦ. Огонь не распространился на хозпостройки, на само здание ТЭЦ. Угрозы возгорания оборудования, самому зданию ТЭЦ нет", - сказал в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Горобчак.

По данным ведомства, площадь пожара увеличилась и теперь составляет почти тысячу квадратных метров.

При этом МЧС недавно отчиталось о почти полной ликвидации открытого горения на ТЭЦ.