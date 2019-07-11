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Пожар в Мытищах не привел к загрязнению воздуха в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ в связи с пожаром в Мытищах, сообщили "Интерфаксу" в "Мосэкомониторинге".

Он уточнил, что "Мосэкомониторинг" отправил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих к Мытищам районах Москвы.

Он пояснил, что сегодня там хорошие условия для рассеивания, и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы.

Между тем, площадь пожара в районе ТЭЦ-27 выросла почти до тысячи квадратных метров. По уточненным данным, которые представило Минэнерго, горит не сама ТЭЦ, а прилегающий к ней участок газопровода.

Мытищи

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