В Мытищах потушили пожар на газопроводе у ТЭЦ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах потушен, пострадали 12 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

В главке отметили, что открытое горение ликвидировано.

При пожаре пострадали 12 человек. 11 из них получили помощь амбулаторно, один госпитализирован.

По предварительным данным, пожар носит технологический характер. Ему предшествовал взрыв на газопроводе.

Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее от Минэнерго поступила информация, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту.