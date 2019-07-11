Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Об этом же сообщает ЦОДД.

Из-за пожара на ТЭЦ "Северная" перекрыто движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского просп. в Мытищах. Объехать можно по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. pic.twitter.com/s6JgxHPGbL — ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.

Пожар на ТЭЦ-27 в деревне Челобитьево начался из-за возгорания в резервуаре с маслом. Ему присвоили третью категорию сложности.