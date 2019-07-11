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Пожар в Мытищах перекинулся на бывшую школу близ Северной ТЭЦ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар в Мытищах перекинулся с газопровода близ Северной ТЭЦ на реконструируемое здание бывшей школы, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его сведениям, огнем охвачено 730 кв. м..

МЧС со своей стороны сообщает, что загорелось два здания ."От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО "Данила Мастер" и склад из ЛМК. Здание на реконструкции, площадь около 800 кв.м., горит кровля", - сказали в пресс-службе министерства.

При этом в МЧС недавно сообщили, что пожар на газопроводе у ТЭЦ уже потушен.

Сначала сообщалось, что загорелась сама ТЭЦ-27 в деревне Челобитьево, однако потом выяснилось, что пожар возник на примыкающем участке газопровода.

Мытищи

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