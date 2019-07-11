Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Источник в службах технического надзора сообщил, что пожар на газопроводе у ТЭЦ в Мытищах носит техногенный характер.

"Пожар начался после мощного хлопка. Причины, по предварительным данным, носят техногенный характер", - сказал источник.

Собеседник агентства предположил, что, возможно, рабочими были допущены нарушения при эксплуатации, либо была неисправность оборудования.

Утром в Мытищах возник пожар на ТЭЦ-27.

Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее от Минэнерго поступила информация, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.

В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, к настоящему моменту его удалось сбить.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 13:15 после пенной атаки пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах возросло до 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Из-за пожара в Мытищах перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области.