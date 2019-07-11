Число пострадавших от пожара на ТЭЦ в Мытищах выросло до 13 человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах достигло 13 человек, один из них госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 12 человек (11 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один был госпитализирован).

Утром в Мытищах возник пожар на ТЭЦ-27. Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ, затем Минэнерго уточнило, что загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, позже его удалось сбить.

По предварительным данным, пожар носит технологический характер. Ему предшествовал взрыв на газопроводе.

ТЭЦ-27 принадлежит ПАО "Мосэнерго" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг"). Станция была введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее электрическая мощность 1060 МВт. Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное топливо.