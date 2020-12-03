Суд отказал бывшей жене Абызова в снятии ареста со средств на счете

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывшей жене экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова - Екатерине Сиротенко, сообщили в пресс-службе суда. Сиротенко просила суд освободить из-под ареста денежные средства на счете в банке в размере более 130 млн рублей.

В суде уточнили, что Сиротенко просила суд снять арест со счета в банке, где находится сумма в размере 130 млн 905 228 рублей.

Ответчиками по иску проходят сам Абызов, Следственный комитет, а также третьи лица - "Интерпромбанк" и Гагаринский отдел судебных приставов.

20 октября Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзорного ведомства, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Бывший министр был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены 16 человек, четверо из которых находится в розыске.