Что произошло за день: четверг, 11 июля

Пожар у мытищинской ТЭЦ, разговор Путина с Зеленским и новый глава Севастополя

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел в Мытищах на газопроводе рядом с ТЭЦ. В результате погибла женщина, пострадали еще 12 человек. В Минэнерго заверили, что угрозы самой ТЭЦ нет, отключать электричество не пришлось. Пожарным удалось потушить возгорание, причиной которого стала утечка из газопровода. Пожар не привел к ухудшению экологической ситуации в городе.

- Владимир Путин впервые провел разговор с Владимиром Зеленским. В ходе телефонной беседы президенты обсудили ситуацию в Донбассе и нормандский формат. Ранее российский лидер выразил удивление в связи с предложением Зеленского подключить к формату Терезу Мэй, которая скоро покинет пост, но согласился с необходимостью работы в такой форме.

- Замглавы Пенсионного фонда России задержан по подозрению в коррупции. Алексея Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, а также проверяют на причастность к получению взятки.

- Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который в 2018 году временно исполнял обязанности главы Хакасии.

- Десять таможенников из аэропорта "Домодедово" арестованы за коррупцию. Обвиняемые получали взятки за различные нарушения при декларировании товаров и денежных средств.

- Суд ЕС отменил старые санкции против Виктора Януковича. Речь идет о включении экс-президента Украины и его окружения в черный список в 2014 году после возбуждения у него на родине дел о растрате госсредств.

- Госдума одобрила в I чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских. Так для генералов он вырастет до 65 лет, для полковников до 60 лет, для майоров и подполковников - до 55 лет. Предельный возраст для поступления на службу в эти органы предлагается повысить до 40 лет для среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

- В Мексике сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук". Он ведет свою историю с 1938 года и считается самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции. Последний VW Beetle не поступит в продажу - его передадут в музей.