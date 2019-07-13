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Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Инцидент произошел 12 июля в Бай-Тайгинском районе. Две семьи направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками, их автомобиль опрокинулся при пересечении реки Шуй вброд. Всего в автомобили было 12 пассажиров, из них десять погибли. Двоим мужчинам удалось выплыть.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, машина перевернулась из-за остановки двигателя.

12-13 июля в Туве объявлен траур по погибшим - все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия.

Тува

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