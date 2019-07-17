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Что произошло за день: среда, 17 июля

Изменение Конституции по предложению Володина, алкоголь вдали от жилья и пожизненный приговор для Коротышки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вячеслав Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы. В частности, спикер предложил прописать участие депутатов в формировании кабинета министров. В Кремле статью Володина изучили и назвали документ темой для дискуссии.

- Все жители Донецкой и Луганской областей Украины смогут упрощенно получать паспорта РФ. Владимир Путин подписал указ, который расширяет действие предыдущего документа, который касался только жителей ДНР и ЛНР.

- Избиркомы не зарегистрировали 57 кандидатов в Мосгордуму. Официально зарегистрированы были 233 кандидата: 171 представитель различных партий и 62 самовыдвиженца. Основные нарушения, выявленные при проверке: подписи умерших, подписи граждан без активного избирательного права, несоответствие данных об избирателях, несколько подписей одного и того же избирателя и другие.

- Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года. Первым регионом, где начнут выдавать пластиковые карты вместо бумажного носителя, станет Москва. Как дополнительная опция будет создано мобильное приложение. Традиционные бумажные документы закончат выдавать в 2022 году.

- Во ФСИН заверили, что в штрафной изолятор Кокорина и Мамаева не помещали, заявив, что журналисты неправильно поняли слова начальника колонии. Тот ранее комментировал сообщения СМИ о проведении матча с участием осужденных футболистов на территории ИК. По уверениям начальника колонии, никакого футбола не было.

- Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен к пожизненному сроку. 62-летнего Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка судили в США. В Мексике он дважды сбегал из тюрьмы.

- Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами. По мнению Евгения Брюна, продавать вино, пиво и водку следует только в специализированных торговых точках вдали от жилой застройки. В малых городах и селах следует сократить часы продажи.

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