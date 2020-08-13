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Пятеро полицейских задержаны в Петербурге за вымогательство

По данным источника, они угрожали женщине подбросить наркотики за отказ платить

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников патрульно-постовой службы Невского района Петербурга проверяют на причастность к вымогательству. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, 11 мая 2020 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков местную жительницу. После этого они "якобы за непривлечение к уголовной ответственности получили от нее 30 тыс. рублей", говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", женщине также угрожали подбросить наркотики за отказ платить.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщили в региональном главке МВД, в настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. "В случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством", - заявили в ведомстве.

Петербург

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