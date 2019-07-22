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Посетители пензенского зоопарка до смерти закормили жеребенка

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жеребенок в зоопарке Пензы умер от переедания из-за постоянных попыток посетителей накормить его, сообщают сотрудники зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка", - говорится в сообщении.

В зоопарке повсюду установлены таблички с просьбой не кормить здешних обитателей, однако посетители игнорируют их. "Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми!", - вновь напоминают сотрудники зоопарка.

Пенза

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