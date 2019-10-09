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Посетители зоопарка в Удмуртии насмерть закормили олененка резиной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посетители государственного зоологического парка Удмуртии до смерти закормили молодого северного оленя.

На сайте парка сообщается, что 4-месячная Венера умерла от переедания. В ее желудке помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины.

"Это привело к закупорке желудка и, в последствии, к его разрыву", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка в очередной раз обратились к посетителям с просьбой не кормить животных и напомнили, что лакомствами можно угощать только питомцев из контактной части зоосада.

Удмуртия

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