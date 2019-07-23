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Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер министр РФ Дмитрий Медведев выразил возмущение заявлением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере.

"Возвращаясь к этой теме - смотрю, губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит?! А чья обязанность знать?" - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами во вторник.

"Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняются свои обязанности. А если знали, то почему разрешили? Разберитесь и доложите", - дал поручение премьер-министр.

В ночь на вторник в туристическом комплексе "Холдоми", где в палаточном лагере жили почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет, начался пожар. По последним данным, погибли четверо детей.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край Сергей Фургал Дмитрий Медведев

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