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Двоих пострадавших под Хабаровском детей доставили в больницу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Двое детей, госпитализированных ранее в больницу Комсомольска-на-Амуре после пожара в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе, доставлены в больницу в Хабаровске, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

"Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное", - сказала она.

По словам Томченко, детей доставили без родителей, они дали своё согласие на перевозку и госпитализацию.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур.

Хабаровский край Холдоми

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