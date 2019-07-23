Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

Здание НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Решение об ампутации правой руки девочки из Ингушетии, которую истязала тетя, будет приниматься позже, в левой руке пока нет движения, сообщили во вторник в пресс-службе московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"На фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние Аиши стабильно. У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что терапия позволила избежать ампутации левой руки, но из-за длительного ношения сдавливающей повязки в руке были повреждены нервы, что привело к снижению чувствительности и отсутствию движения. Там полагают, что восстановление функции нервов может занять очень долгое время.

В НИИ отметили положительную динамику в заживлении ожогов и хороший аппетит девочки. Ее уже начали постепенно ставить на ноги, но у нее врожденный вывих тазобедренного сустава, а лечение этой проблемы начнется только после полной стабилизации состояния.

4 июля в детскую больницу в Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными травмами, в том числе переломами и гангреной рук. Оттуда ребенка отправили на лечение в Москву, где врачи поставили вопрос об ампутации ее правой кисти.

В истязании ребенка заподозрили ее тетю по линии отца, девочка росла ее семье без оформления документов об опеке. Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года тетя систематически била племянницу ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Женщина арестована, ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.