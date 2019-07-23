Детские лагеря проверят после пожара в Хабаровском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских лагерей и баз отдыха после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. В результате возгорания погибли четыре ребенка.

Зиничев потребовал в срочном порядке проверить соответствие баз отдыха требованиям пожарной безопасности, а наличие незарегистрированных палаточных лагерей.

"Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок", - отметил Зиничев.

В ночь на 23 июля на территории туркомплекса "Холдоми " в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере, четыре ребенка погибли. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил возмущение заявлением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере.

"Возвращаясь к этой теме - смотрю, губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит?! А чья обязанность знать?" - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами во вторник.