Спикер Совета Федерации допустила отдельные уточнения Конституции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считала и считаю, что основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях. У нас достигнут баланс и разделение властей. Это не означает, что мы не можем уточнять какие-то моменты", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в среду.

Она выразила мнение, что Россия не движется в сторону преобразования в парламентскую республику, но усиливать роль парламента можно.

При этом спикер подчеркнула, что в первую очередь надо посмотреть, как парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия в реальной практической жизни. "У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем. Вот над этим надо работать. И, возможно, здесь (необходимы) законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия. Но фундамент в виде основополагающих положений (Конституции) надо сохранить", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, в мире есть примеры успешных парламентских республик, их не так много.

"Но это те государства, где политическим партиям, политической системе и государственным и демократическим системам около ста лет и более. Наши коллеги из Армении приняли решение к переходу к парламентской республике, но не все так гладко и не все так просто. Я искренне желаю им успеха, чтобы у них все получилось", - отметила спикер.

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