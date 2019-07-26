Координатор штаба Навального зарегистрирован кандидатом в мэры Новосибирска

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального - Сергей Бойко - официально зарегистрирован кандидатом в мэры Новосибирска; такое решение в пятницу приняла городская избирательная комиссия.

Бойко стал единственным зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем. В отличие от выдвинутых партиями претендентов, для регистрации ему необходимо было собрать почти 5,9 тысяч подписей в свою поддержку.

Оппозиционер представил в избирком около 6,5 тысяч подписей, из которых для проверки выбрали 1,1 тыс. Комиссия забраковала 5,5% (65) подписей при достаточном для регистрации показателе не более 10%.

Вы, мои замечательные соседи по городу, сделали это! Такие собрали подписи и так громко рассказали об этом, что у них просто не было выбора. Спасибо за доверие! Теперь у нас ещё полтора месяца на то, чтобы убедить 150 тысяч сомневающихся. pic.twitter.com/5c0or2iIE0 — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) July 26, 2019

Всего на выборы мэра зарегистрированы 17 кандидатов, в пятницу регистрация завершилась.

В последний день удостоверения кандидатов получили бизнесмены Дмитрий Холявченко ("Яблоко") и Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), гендиректор строительной компании ООО "Империал Строй" Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села"), первый секретарь регионального комитета "Коммунистов России" Сергей Лоскутов и самовыдвиженец, координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Ранее кандидатами также стали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), бывший заммэра Данияр Сафиуллин ("Родина"), депутаты городского Совета Наталья Пинус ("Российский общенародный союз") и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева ("Зеленые"), бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), замдиректора управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин ("Партия Великое Отечество"), журналистка Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), старший администратор "Музея Новосибирска" Олег Викторович ("Партия дела"), предприниматели Сергей Проничев ("Партия роста") и Андрей Токарев ("Родная Партия").

Документы для участия в выборах подавали 20 человек. Двое самовыдвиженцев - бизнесмен Андрей Везнер и пенсионер Анатолий Бабаев - не собрали необходимое количество подписей и в пятницу получили отказ в регистрации.

Удостоверение также не получил выдвинутый "Партией социальных реформ" глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин. Ему отказали из-за неверно заполненных документов. На следующий день он объявил голодовку и заявил о намерении обжаловать отказ в суде.