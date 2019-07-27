Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море подводников

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге встречу с членами семей тринадцати офицеров-подводников, погибших в начале июля в Баренцевом море.

На встрече присутствует министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Трагедия произошла днем ранее в российских территориальных водах Баренцева моря. Пожар начался в аккумуляторном отсеке.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала.

3 июля Минобороны РФ опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. Среди них было двое Героев России. Четырем погибшим подводникам присвоено звание Героя России посмертно. Остальные награждены посмертно Орденами Мужества.