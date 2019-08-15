Правительство Удмуртии решило компенсировать потери пасечников из-за гибели пчел

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии компенсируют пасечникам потери от массовой гибели пчел, в регионе от ядохимикатов пострадали 213 пасек и полностью погибли 59 пчелиных семей, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Глава ведомства Ольга Абрамова намерена внести поправки в республиканский закон о пчеловодстве, установив права и обязанности и пчеловодов, и сельхозпроизводителей, посадки которых находятся рядом с пасеками.

Также в министерстве сделают карту всех пасек Удмуртии.

По данным чиновников, сейчас в Удмуртии всего 60 тысяч пчелосемей, 2,7 тысячи из которых содержатся в сельхозпредприятиях.

С начала лета во многих регионах России фиксируют случаи массовой гибели пчел. На начало августа таких регионов было три десятка. Возможной причиной этого называют неконтролируемое использование пестицидов сельхозпроизводителями, которые не предупреждают пасечников заранее.