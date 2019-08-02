Площадь лесных пожаров в труднодоступных местах Сибири увеличилась за сутки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, где тушение не ведется, увеличилась на 56 тысяч га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

По состоянию на 00:00 2 августа на этих территориях зафиксировано 315 лесных пожаров на 3 012 082 га, пройденных огнем. Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 106 на площади 1,2 млн га, в Красноярском крае - 59 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 70 пожаров на площади, пройденной огнем, 628 тыс. га. Тушение на этих участках не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Между тем сотрудникам федеральной Авиалесоохраны за судки удалось ликвидировать 25 лесных пожаров площадью 6 866 гектаров.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 62 пожара на землях лесного фонда на площади 89 503 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 7 тысяч га.

В Красноярском крае тушат 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 26 459 га, в Якутии - 17 на площади 1 411 га.

В тушении лесных пожаров задействовано 2 997 человек, 430 единиц техники. На авиамониторинге - 24 воздушных судна, на тушении - 24 воздушных судна, сообщает Авиалесоохрана.