С побережья в Приморье эвакуировали туристов с детьми из-за разлива ручья
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в воскресенье эвакуировали 11 туристов, в том числе двух детей, которые не могли выбраться с побережья в Приморье из-за разлива ручья после ливней.
Как сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Приморскому краю, туристы застряли в районе бухты Ежовая Лазовского района, их вывезла аэромобильная группировка МЧС РФ и доставила в кафе в села Лазо, куда за ними приедут родственники.
Отмечается, что семь из 18 застрявших туристов от эвакуации отказались.
Течение в ручье, заблокировавшем выезд с побережья, спало.
Как сообщалось, 9 августа в МЧС поступило сообщение о том, что с побережья бухты Ежовая в Приморье из-за разлива ручья после ливней не могут выбраться 18 человек, из них двое детей. Спасатели доставляли людям бутилированную воду, свои пайки, продукты питания, предметы первой необходимости.
Тропический шторм "Франциско" 8-9 августа вызвал в крае сильные дожди, было объявлено штормовое предупреждение, спасатели рекомендовали отдыхающим на побережье укрыться в безопасных местах.
На большинстве рек края после ливней вода поднялась на 0,2-0,8 метра.