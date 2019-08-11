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С побережья в Приморье эвакуировали туристов с детьми из-за разлива ручья

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в воскресенье эвакуировали 11 туристов, в том числе двух детей, которые не могли выбраться с побережья в Приморье из-за разлива ручья после ливней.

Как сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Приморскому краю, туристы застряли в районе бухты Ежовая Лазовского района, их вывезла аэромобильная группировка МЧС РФ и доставила в кафе в села Лазо, куда за ними приедут родственники.

Отмечается, что семь из 18 застрявших туристов от эвакуации отказались.

Течение в ручье, заблокировавшем выезд с побережья, спало.

Как сообщалось, 9 августа в МЧС поступило сообщение о том, что с побережья бухты Ежовая в Приморье из-за разлива ручья после ливней не могут выбраться 18 человек, из них двое детей. Спасатели доставляли людям бутилированную воду, свои пайки, продукты питания, предметы первой необходимости.

Тропический шторм "Франциско" 8-9 августа вызвал в крае сильные дожди, было объявлено штормовое предупреждение, спасатели рекомендовали отдыхающим на побережье укрыться в безопасных местах.

На большинстве рек края после ливней вода поднялась на 0,2-0,8 метра.

Приморье Ежовая МЧС Франциско

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