Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Тушение лесных пожаров в Красноярском крае Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.

В пресс-службе МЧС России сообщают, что за неделю усилиями спасателей и Минобороны удалось ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн гектаров. Причем на особо охраняемых территориях потушены все возгорания.

На данный момент площадь активного горения составляет около 57 тыс. гектаров: в Красноярском крае - более 42 тыс. га, в Иркутской области - около 14 тыс. га, в Республике Саха (Якутия) - 240 га.

Авиаразведка показала, что большая часть очагов пожаров расположена близ дорог. Это говорит о том, что основной причиной возгорания стала деятельность человека, включая неосторожное обращение с огнем.

Накануне сообщалось, что площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется, уменьшились за сутки на 177 тыс. гектаров. На этих территориях зафиксировано 296 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 млн 803 тыс. 891 гектар.