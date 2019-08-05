Поиск

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть
Тушение лесных пожаров в Красноярском крае
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.

В пресс-службе МЧС России сообщают, что за неделю усилиями спасателей и Минобороны удалось ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн гектаров. Причем на особо охраняемых территориях потушены все возгорания.

На данный момент площадь активного горения составляет около 57 тыс. гектаров: в Красноярском крае - более 42 тыс. га, в Иркутской области - около 14 тыс. га, в Республике Саха (Якутия) - 240 га.

Авиаразведка показала, что большая часть очагов пожаров расположена близ дорог. Это говорит о том, что основной причиной возгорания стала деятельность человека, включая неосторожное обращение с огнем.

Накануне сообщалось, что площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется, уменьшились за сутки на 177 тыс. гектаров. На этих территориях зафиксировано 296 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 млн 803 тыс. 891 гектар.

Лесные пожары в Красноярском крае

10
МЧС Сибирь Дальний Восток

Новости по теме

Новости

В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами

Потери экономики РФ из-за смертности от онкологии оценили в $8 млрд ежегодно

Потери экономики РФ из-за смертности от онкологии оценили в $8 млрд ежегодно

Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек

Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек

Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Сбербанк с 6 августа снизит ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

"Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы в Лондон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');