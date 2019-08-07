Возбуждено дело о покушении на полицейских при КТО в Ингушетии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, где в среду был ликвидирован боевик, возбуждено уголовное дело, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По данным следствия, 7 августа примерно 04:30 при проведении сотрудниками УФСБ по Ингушетии оперативно-розыскных мероприятий по задержанию участников НВФ в домовладении по улице Пионерской сельского поселения Вознесенское подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам. В результате ответного огня он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Его личность установлена", - сказал собеседник агентства.

Дело будет расследоваться по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее информационный центр НАК сообщал, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии был ликвидирован бандит, планировавший совершить теракт и выехать в Сирию. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. Личность преступника установлена.

Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет.

С 07:00 правовой режим КТО и связанные с ним ограничения отменены.

Источник сообщал, что нейтрализованный уроженец Адыгеи Павел Загилов, известный как Хамза, руководил "спящей" ячейкой запрещенной в России террористической организации ИГ в Малгобекском районе республики.