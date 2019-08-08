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Почти половина пассажиров разбившегося под Новороссийском автобуса заблокирована внутри

Автобус упал с обрыва высотой в десять метров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Два десятка человек пока не удалось извлечь из-под обломков автобуса под Новороссийском, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Люди травмированы.

Он уточнил, что автобус упал с высоты в десять метров.

Ранее Минздрав Краснодарского края подтвердил гибель в аварии четырех человек, двое из которых дети. По сообщению местных врачей, в местные больницы госпитализировали 11 детей и 16 взрослых.

По предварительной информации, в салоне находились более сорока человек.

Туристический автобус столкнулся с автомобилем на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский в среду вечером. Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада", который находится в ведении Федеральной налоговой службы. Информированный источник сообщил, что в автобусе могли находится сотрудники ФНС.

Краснодарский край Верхнебаканский

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